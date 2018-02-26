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    В Хмельницкой области полиция задержала известного криминального авторитета

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (284)

    (обновлено: )32511
    По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
    Полиция задержала вора в законе в Хмельницкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала криминального авторитета по кличке Лера Сумской в Хмельницкой области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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    "Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской", — написал Аброськин в понедельник в Facebook.

    По словам замглавы полиции задержанный "будет отбывать наказание за свои преступления за решеткой".

    Ранее сообщалось, что в Киеве введен план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne из-за похищения мужчины и 4 млн гривен.

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