В Хмельницкой области полиция задержала известного криминального авторитета

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала криминального авторитета по кличке Лера Сумской в Хмельницкой области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской", — написал Аброськин в понедельник в Facebook.

По словам замглавы полиции задержанный "будет отбывать наказание за свои преступления за решеткой".

Ранее сообщалось, что в Киеве введен план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne из-за похищения мужчины и 4 млн гривен.