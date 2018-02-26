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    Полиция Киева проводит план "Перехват", ищут Porsche Cayenne

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (284)

    (обновлено: )60220
    Сразу два преступления были совершены в Киеве с использованием автомобиля Porsche Cayenne. Наряды полиции ориентированы на остановку автомобилей Porsche Cayenne и их проверку.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве введен план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne из-за похищения мужчины и 4 млн гривен, сообщает канал "Эспрессо".

    Полиция Украины
    УНИАН
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    В Соломенском районе на одной из АЗС на Кольцевой злоумышленники на автомобиле Porsche Cayenne темного цвета разбили стекло в автомобиле и завладели деньгами в сумме 4 млн гривен.

    На втором Porsche Cayenne другие злоумышленники похитили мужчину в центре города на улице Прорезной. Наряды полиции ориентированы на остановку автомобилей Porsche Cayenne и их проверку.

    Ранее сообщалось, что в Харькове задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на одно из предприятий Минобороны.

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