Полиция Киева проводит план "Перехват", ищут Porsche Cayenne

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве введен план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne из-за похищения мужчины и 4 млн гривен, сообщает канал "Эспрессо".

В Соломенском районе на одной из АЗС на Кольцевой злоумышленники на автомобиле Porsche Cayenne темного цвета разбили стекло в автомобиле и завладели деньгами в сумме 4 млн гривен.

На втором Porsche Cayenne другие злоумышленники похитили мужчину в центре города на улице Прорезной. Наряды полиции ориентированы на остановку автомобилей Porsche Cayenne и их проверку.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на одно из предприятий Минобороны.