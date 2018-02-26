Пришли морозы - наступил коллапс, но самое тяжелое впереди

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В последние дни февраля в Украину пришло похолодание — температура опустилась до минус 15 градусов, а на Левобережье — до минус 21, ряд регионов также накрыли снегопады.

Такой атаки морозов изношенная инфраструктура не выдержала — в Харькове едва не повторилась катастрофа Алчевска 2006 года, а вот в Теплодаре Одесской области жителям в разгар морозов грозят отключить газоснабжение. Также по регионам открывают пункты обогрева и отменяют школьные занятия — по данным синоптикам, погодные условия в ближайшую неделю будут только ухудшаться, и с морозами придут еще снегопады и метели. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Коммунальное ЧП в Харькове

Жители целого района в Харькове на два дня в самый пик февральских морозов остались без отопления — изношенная инфраструктура не выдержала атаки холодов, как это уже было в Алчевске Луганской области в 2006 году.

Читайте также: Голубенко: тарифы будут расти постоянно

Так, 22 февраля на теплотрассе в городе произошла авария, и в горсовете заявили, что ЧП будут устранять в круглосуточном режиме. Однако повторные порывы произошли уже на выходных — 24 и 25 февраля. Субботнее ЧП произошло около 15:00, однако не успели коммунальщики ликвидировать порывы, как их ждали новые "сюрпризы": в 21:00, а также в 02:00 и 05:00 25 февраля коммуникации вновь не выдержали. В итоге без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. Пока температура в квартирах лишенных тепла харьковчан стремительно снижалась, спасатели развернули пункты обогрева в спортивных залах школ района, а медучреждения и детский дом обогревали за счет воздушных пушек.

Смотрите также: Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

Реакция же местных властей и официального Киева на ЧП появилась только в воскресенье. Глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии, а вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко оправдался тем, что регламентные работы не проводились на магистрали с 1973 года. Вместе с тем в СМИ появились данные, что горсовет Харькова не предоставлял официальную информацию о проведении ремонтных работ по устранению масштабной аварии магистральной теплосети вплоть до позднего вечера 25 февраля, а директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко в ответ на официальные обращения журналистов ответил: "Воскресенье. Седьмой день недели с библейских времен обозначен выходным".

В конце концов отопление в зданиях медкомплекса и доме ребенка удалось восстановить вечером 25 февраля, в течение ночи продолжались работы по подключению жилых домов. К 26 февраля теплоснабжение всех учебных и медицинских учреждений было восстановлено, но подключение к теплосетям жилых домов ожидается в течение понедельника. По данным ГСЧС, к полудню 26 февраля без тепла еще остаются 44 жилых дома.

Наряду с этим в мэрии заявили, что из-за аварии на магистрали КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) никаких увольнений пока что не будет, а вот для решения проблемы замены труб нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений и вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет. По словам первого заммэра Харькова Игоря Терехова, на замену 10% труб в год для КП "Харьковводоканал" понадобится 10 млрд грн, а перекладка магистралей "ХТС" будет стоить еще дороже, при этом бюджет города — 16 млрд грн.

На очереди Теплодар?

Без отопления в лютые морозы рискует остаться и Теплодар Одесской области, но уже по иной причине. ПАО "Одессагаз" направило предупреждение о том, что отключит город от газоснабжения из-за долгов.

"В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 млн гривен, по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", — говорится в заявлении.

В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.

Читайте также: Славутич и Смела без тепла в разгар зимы. На очереди — вся страна

Как подробно писало РИА Новости Украина, по такой же причине в первых числах февраля без газа, и соответственно тепла, осталась многотысячная Смела в Черкасской области. Без отопления тогда остались также жители Славутича Киевской области, хотя там лишенный газоснабжения населенный пункт стал жертвой "разборок" Кабмина и "Нафтогаза".

Впереди будет еще хуже

В других регионах аварий, подобных харьковской, не было, однако синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. По данным ГСЧС, 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине ожидается снег, метель и порывы ветра до 15-22 метров в секунду.

Также 27 февраля и ночью 28 февраля по стране, кроме западных областей, будет идти снег. Сильные порывы ветра ожидаются в Приазовье – местами до 25-27 метров в секунду. А сильные снегопады, метели и снежные заносы ожидаются 27 февраля в южных районах страны, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

На этом фоне власти Одессы приняли решение отменить в городе 27 февраля занятия в школах и детских садах. При этом отмечается, что в детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости.

Читайте также: Весна реформ. Спасет ли Гройсман Украину или рассчитывать на Чипа и Дейла?

В Киеве власти призвали жителей города во время снегопада не пользоваться личным автомобилем, перейти на общественный транспорт и не парковать авто на обочинах дорог. Автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуировать. Также на период сильных морозов в столице возобновляют работу 44 пункта обогрева, 18 из которых будут работать круглосуточно. Часть из них расположена в помещениях коммунальных предприятий и больницах.

Также пункты обогрева открывают и в областных центрах — во Львове, Ровно, Тернополе и других.

По данным материалов открытых источников интернет.