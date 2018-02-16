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    Задержана банда, за 20 секунд укравшая терминал "ПриватБанка"

    (обновлено: )47810
    Банду злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Во время задержания автомобиль воров попал в ДТП и перевернулся. Никто из них не пострадал.
    Воры, укравшие терминал Приватбанка, попали в ДТП
    Фото "Приватбанк"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Кировоградской области полиция задержала банду, которая похитила терминал "ПриватБанка", сообщает пресс-служба финучреждения в пятницу.

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    Терминал был украден из холла одного из отделений "ПриватБанка".

    "16 февраля в 4 утра в систему онлайн-наблюдения сети банкоматов и терминалов самообслуживания банков поступил сигнал о повреждении одного из терминалов самообслуживания, установленного в отделении банка в Светловодске (Кировоградская обл). Преступники проникли в зону 24/7, сорвали терминал с места крепления и вывезли его на автомобиле, причем преступление длился 20 секунд", — говорится в сообщении.

    Банду злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Во время задержания автомобиль воров попал в ДТП и перевернулся. Никто из них не пострадал.

    Против задержанных троих жителей Кировоградской области возбуждено уголовное  дело. Полиция проверяет их причастность к другим попыткам взлома терминалов самообслуживания.

    Ранее в Черниговской области полиция задержала группу взломщиков банкоматов, которые пользовались уникальным программным обеспечением. Добыча задержанных исчисляется шестизначными цифрами.

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