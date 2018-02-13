Европа вам рада. Банки и налоги: Украину могут поставить в угол

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Тайна канула в Лету

Пока в Украине чиновники придумывает новые схемы ухода от налогов, переводя украденные деньги в заграничные офшоры, Европейский союз (куда так стремится Киев) постепенно сворачивает все лазейки, которыми бы могли воспользоваться коррупционеры для вывода нелегально заработанных капиталов.

В Европейском Союзе (ЕС) отказались от банковской тайны, и теперь налоговым органам будет известно о любом открытом счете, сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Кроме того, европейских органам станет известно о счетах в европейских странах-банковских гаванях — Швейцарии, Лихтейнштейне, Монако.

"С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", — заявил Московиси, подчеркнув, что договоренности об обмене информацией были подписаны также с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

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Ранее ЕС одобрил решение увеличить список доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы должны автоматически обмениваться информацией — о процентах, дивидендах, выручке от продажи финансовых активов, а также сведениях об остатках на счетах.

Политика "закручивания" гаек со стороны ЕС наверняка отразится и на наших толстосумах, которые привыкли прятать свои деньги в европейских налоговых гаванях. В пятерку лидеров на прямым иностранным инвестициям в Украину входят Кипр, Нидерланды, Австрия, Швейцария, которые славятся своими налоговыми и банковскими гаванями. Украинские олигархи пользовались этим для того, чтобы переводить туда свои капиталы, после чего частично возвращали их обратно в виде "иностранных инвестиций". Усиление контроля со стороны ЕС вряд ли понравится нашим мультимиллионерам, ведь того гляди, европейцы заставят платить их налоги на полную катушку.

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"Печальная новость для вкладчиков европейских банков. В ЕС отказались от банковской тайны, и теперь налоговым органам будет известно о любом открытом счете. Любом. И офшоры к обмену информацией с налоговиками подключаются. Так что теперь только кеш, еси чо. Можно в трехлитровые банки закатывать по рецепту беглого судьи Чауса", — написал в своем блоге "В сухом остатке" журналист Денис Безлюдько.

"Сейчас в Европе борются с отмыванием средств и укрытием от уплаты налогов, поэтому усиливают контроль над банковской тайной. В Швейцарии и ряде других европейских странах оставались документы, которые ограничивают передачу такой информации. Однако с 1 февраля 2018 года она начала процесс обмена информацией. То есть, когда вы в ЕС открываете счет, то Швейцария должна будет предоставить информацию о наличии депозитов. Честным бизнесменам ничего не грозит", — заявил РИА Новости Украина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Украина, как оффшор

Помимо того, что ЕС закручивает гайки в Европе, он выдвигает новые требования к Украине, требуя адаптировать налоговые и банковские правила к европейским нормам. Мол, раз подписали соглашение об Ассоциации с ЕС, так и избавляйтесь от своих туземных правил в пользу европейских, иначе объявим офшором со всеми вытекающими последствиями.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики) на днях выразила опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Как член сообщества BEPS (методология противодействия минимизации налогов на транснациональном уровне) Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS, и таким образом подтвердить свою приверженность борьбе с оффшорами.

“Задержка украинской стороной подписания MLI (Многостороннее соглашение) может послать негативный сигнал международному сообществу… Зато подписание этого документа станет сильным сигналом и подтверждением преданности борьбе с офшорами. Уже до 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца года – выполнить минимальный стандарт… Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список офшорных стран Евросоюза”, – заявила советник министра финансов Елена Макеева, передает ZN.

"Позиция Евросоюза заключается в том, чтобы сократить количество схем, которые позволяют минимизировать уплату налогов. Брюссель говорит Киеву: вы подписали соглашение об ассоциации, так значит адаптируйте свое законодательство с нашим, поскольку вы создаете своеобразный офшор в Европе. К примеру, польский бизнес может платить минимум налогов у себя на родине, потому что разместит производство в Украине, откроет ФОПы и оптимизирует выплату налогов. Поэтому давление со стороны Евросоюза будет усиливаться, однако украинские власти пока не желают идти на уступки", — заявил Охрименко.

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Похоже, за Украину решились взяться всерьез, считая ее эдакой налоговой дырой, через которую вытекают миллиарды гривен. На днях МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. В январе Совет Европы раскритиковал Киев за недостаточные усилия в сфере борьбы с теневой экономикой.

"Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине – так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны", — отмечается в отчете Совета Европы.

Не желая иметь под боком такую финансовую дыру, Брюссель может пойти на жесткие меры вплоть до финансовый санкций. Однако украинские власти всячески будут затягивать выполнение взятых обязательств, ведь чиновники, собственно говоря и живут за счет этих дырок в законодательстве. Как говориться, друзьям все, остальным — налоги!