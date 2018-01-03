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    В Днепре мужчина напал с ножом на банкомат

    (обновлено: )7510
    В полиции сообщили, что мужчина пытался открыть банкомат при помощи ножа и угрожал охране заведения, его задержали с применением физической силы и наручников.
    На месте ЧП в Днепре
    Патрульна поліція Дніпропетровської області

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Днепре мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался взломать ножом банкомат и угрожал охране торгового заведения.

    " Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили неизвестного, который держал в руках предмет, похожий на нож, пытался открыть банкомат и угрожал охране заведения. Мужчину сразу задержали с применением физической силы и наручников. Он имел признаки алкогольного опьянения. Cвой поступок объяснил тем, что банкомат не выдал ему денег, поэтому он разозлился. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного доставили в отделение полиции", — сообщает патрульная полиция города.

    Ранее сообщалось, что в Копенгагене из бара кафе похитили одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью 1,1 млн евро.

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