В Днепре мужчина напал с ножом на банкомат

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Днепре мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался взломать ножом банкомат и угрожал охране торгового заведения.

" Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили неизвестного, который держал в руках предмет, похожий на нож, пытался открыть банкомат и угрожал охране заведения. Мужчину сразу задержали с применением физической силы и наручников. Он имел признаки алкогольного опьянения. Cвой поступок объяснил тем, что банкомат не выдал ему денег, поэтому он разозлился. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного доставили в отделение полиции", — сообщает патрульная полиция города.

Патрульна поліція Дніпропетровської області На месте ЧП в Днепре

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