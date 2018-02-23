Спецоперация в центре Одессы: задержаны крупные наркоторговцы

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники областного уголовного розыска задержали опасных преступников в ходе спецоперации на площади Льва Толстого в Одессе, сообщает Думская со ссылкой на источник в прокуратуре.

"Арестовали двоих иностранных граждан. Оба подозреваются в торговле героином в крупных масштабах. (…) Один из задержанных (он же главарь наркогруппировки) является родственником Антимоса — вора в законе и смотрящего по Одессе и региону", — сказано в сообщении.

По данным издания, при задержании было разбито боковое стекло внедорожника, в котором сидели двое мужчин.

Издание также напоминает, что Антимоса Кухилаву называют "криминальным королем Украины", он вернулся в Одессу больше года назад.

Ранее Национальная полиция Украины совместно с пограничной и миграционной службами начала операцию "Мигрант" во выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране.