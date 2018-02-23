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    Общество

    Спецоперация в центре Одессы: задержаны крупные наркоторговцы

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (281)

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    По данным местного издания, сотрудники уголовного розыска задержали двоих иностранцев на площади Льва Толстого, при задержании было разбито боковое стекло внедорожника.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники областного уголовного розыска задержали опасных преступников в ходе спецоперации на площади Льва Толстого в Одессе, сообщает Думская со ссылкой на источник в прокуратуре.

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    "Арестовали двоих иностранных граждан. Оба подозреваются в торговле героином в крупных масштабах. (…) Один из задержанных (он же главарь наркогруппировки) является родственником Антимоса — вора в законе и смотрящего по Одессе и региону", — сказано в сообщении.

    По данным издания, при задержании было разбито боковое стекло внедорожника, в котором сидели двое мужчин.

    Издание также напоминает, что Антимоса Кухилаву называют "криминальным королем Украины", он вернулся в Одессу больше года назад.

    Ранее Национальная полиция Украины совместно с пограничной и миграционной службами начала операцию "Мигрант" во выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране.

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