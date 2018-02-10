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    Полиция объявила "охоту" на иностранных воров в законе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (245)

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    По словам Вячеслава Аброськина, приказ о проведении оперативно-профилактической операции подписал глава МВД Украины Арсен Аваков, целью операции является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины совместно с пограничной и миграционной службами начала операцию "Мигрант" во выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    В Киеве задержали вора в законе. Видео
    ГУ НП в Киеве/Youtube
    В Киеве задержали "вора в законе" и выдворили в Грузию

    По его словам, приказ о проведении оперативно-профилактической операции подписал глава МВД Украины Арсен Аваков, целью такой операции является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

    "Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", — цитирует Аброськина пресс-служба Нацполиции Украины.

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    Он также сообщил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали "вора в законе", гражданина Грузии в Киеве и выдворили из страны с запретом въезда на три года.

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