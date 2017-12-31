Воры вне закона. США ждут от Украины действий по пиратству

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Соединенные Штаты Америки наказали Украину за пиратство. Речь о систематических нарушениях прав интеллектуальной собственности в нашей стране. И теперь, пока что сроком только на 4 месяца, американские чиновники решили убрать льготы при продаже украинских товаров в США. За это время украинская власть должна улучшить защиту авторских прав в Украине. Иначе санкции станут бессрочными.

Стоит напомнить, что с июля 2015 года Украина получила возможность экспортировать в США около пяти тысяч наименований товаров в беспошлинном режиме.

По каким сферам ударят ограничения, и что нужно срочно исправлять украинским предпринимателям, рассказал партнер юридической фирмы "Crowe LF Ukraine", руководитель практики международной торговли и таможенного права Герман Таслицкий в эфире радиостанции Голос столицы.

Что Украина импортирует в США, из-за чего стоило бы переживать?

— Я хотел бы вас поправить. Такие преференции Украина получила еще в далеком 2006 году и каждые два года эти преференции пересматривались и продлевались. Последнее продление преференций было как раз в 2015 году, и этот преференционный режим должен был закончиться 31 декабря 2017 года и ожидаемо продолжиться на 2018-2019 годы. Собственно говоря, в преддверии окончания действия преференционного режима для Украины, США как раз и ввели вот это четырехмесячное приостановление продления этих преференций. Что касается товаров, список достаточно большой, его трудно вот так вот перечислить, он есть на соответствующем сайте.

Какой объем экспорта у Украины в США?

— Согласно статистике, которая есть в данных посольств Украины в США, за девять месяцев 2017 года экспорт в США украинских товаров составил порядка 550 миллионов долларов. Для сравнения, импорт из США в Украину — 1,7 миллиарда долларов. То есть мы отстаем более чем в три раза в торговом балансе. Наверное, это не самая существенная сумма — 552 миллиона, по сравнению, допустим, с торговлей с теми же странами ЕС. Но как мне кажется, это в первую очередь является политически важным моментом — торговля с США и наличие вот этих вот благоприятствующих для украинских товаров условий. Это в свою очередь является неким таким лакмусовым показателем для взаимоотношений и отношений к украинским товарам со стороны других государств.

Обвинения в пиратстве уже не в первый раз по отношению к Украине звучат, почему раньше их игнорировали, а сейчас к ним должны прислушаться?

— Возможно, более радикальное отношение к нашим пиратским реалиям связано с более жесткой позицией нового президента США. Он не так долго находится у руля США, поэтому, наверное, время для него пришло и на это уже обратить внимание. Тем более, что и реакция несколько запоздалая, потому что данная реакция основана на отчете, который был предоставлен американскому Конгрессу еще в апреле и как раз связан с анализом ситуации с авторским правом в мире, в том числе он касался и Украины отдельно. В данном контексте хочется сказать, что Украина является страной, в компании которой Россия, Китай, Венесуэла, Алжир, Таиланд, Чили и прочие страны. То есть, можно представить, в какой мы группе стран находимся, которые являются высокорискованными в мире, относительно соблюдения авторских прав.

В решении американских чиновников отмечается, что в Украине до сих пор непрозрачная система администрирования коллективного управления авторскими правами. Что это значит?

— Достаточно сложный оборот для понимания. Я так понимаю, это отсутствие надлежащего контроля за использованием лицензионных программ, использования лицензионных музыкальных, кино-, видеодокументов, как в быту, так и на уровне органов государственной власти. Не секрет, что многие государственные органы на разных уровнях, как уровне местных советов, так и уровне государственных правительственных органов, до сих пор используют нелицензионное оборудование в своей деятельности. Вообще для мира это скандал. Когда уже само государство не выполняет авторские права, то что уж говорить в данном случае о гражданах этой страны.

Имеет ли правительство в Украине реальные рычаги влияния на искоренение интеллектуального пиратства?

— Понятно, что за четыре месяца это исправить нельзя на уровне нашего государства, его поворотливости и так далее. Но я так думаю, что США ожидают от украинского правительства некоторых нормативных или подзаконных актов, регулирующих данный вопрос. И, наверное, в первую очередь это перевод на лицензионное ПО органов власти. Очень сложно предъявлять претензии обычным гражданам, когда протоколы о нарушении авторских прав составляются на нелицензионном ПО.

Какие сферы бизнеса страдают больше всего из-за такого вида пиратства?

— Как я говорил, список товаров достаточно широк, лидирующие положения украинского экспорта в США занимают ферросплавы, зерновые, поэтому, наверное, эти позиции могут оказаться более незащищенными. Но при этом я хочу отметить, что на самом деле не украинский экспортер несет нагрузку, связанную с отменой преференций, а именно покупатель, который находится в США. Это на него возлагаются обязательства уплатить налоги. Но некое удорожание украинского товара на рынке США может просто повлиять на отказ американских покупателей в приобретении этой продукции. Поэтому вот в этой части может быть и некая потеря доли рынка. Или снижение продажной цены. В любом случае, это все влияет на выручку и естественно поступление валюты в страну.

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А глава Всеукраинской общественной организации "Украинское Пиратское Сообщество" Сергей Ярыгин считает, что пиратские онлайн-кинотеатры — не воровство, а борьба за свободы.