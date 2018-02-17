В Чернигове наркоман уколол полицейского шприцем при попытке задержания

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Чернигове патрульный полицейский получил ранение при попытке задержать агрессивного мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения, сообщает в пятницу патрульная полиция Украины в Facebook.

Наряд полиции прибыл по вызову утром 17 февраля в одну из многоэтажек Чернигова. Местные жители пожаловались на компанию, которая нарушала общественный порядок.

"Патрульные прибыли по адресу и обнаружили двух неизвестных. Один из них, увидев полицейских, начал вести себя агрессивно: громко кричал, размахивал руками и ногами. Внешние признаки мужчины указывали на то, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейские пытались успокоить гражданина, но тот не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. Инспекторам пришлось применить наручники, чтобы обезопасить себя и правонарушителя. Когда инспекторы применяли спецсредства, то уколол патрульного иглой от медицинского шприца. Он прятал ее между пальцами правой руки. Игла попала полицейскому в руку", — говорится в сообщении полиции.

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли использованный шприц. На место происшествия инспекторы вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Ранее начальник департамента Патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков заявил, что после нападения на правоохранителей возле суда Соломенского райсуда за нарушение, а, тем более, нападение, будут задерживаться все без исключения, в том числе нацдружинники, ветераны и участники АТО.