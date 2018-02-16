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    Луценко подал в Раду представление на задержание нардепа Бакулина

    (обновлено: )52504
    О том, что Юрий Луценко подал в парламент представление на нардепа от "Оппоблока" Евгения Бакулина о привлечении к уголовной ответственности, предоставлении согласия на задержание и избрании меры пресечения, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
    Евгений Бакулин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина о привлечении к уголовной ответственности, предоставлении согласия на задержание и избрании меры пресечения, сообщает в пятницу спикер генпрокурора Лариса Сарган.

    На вопрос в комментариях, привлекут ли Бакулина к ответственности, Сарган ответила: "Он находится в России уже около трех лет".

    Лариса Сарган/Facebook, 16 февраля 2018

    Подозрения ГПУ связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.

    В день задержания Бакулина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил причины ареста: "В рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли, сотрудниками МВД сегодня задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Евгений Бакулин. Только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается в сумму около 4 миллиардов долларов США".

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    Осенью 2014 года состоялись парламентские выборы, на которых Бакулин был избран в Раду по мажоритарному округу №106. Входит во фракцию "Оппозиционный блок".

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