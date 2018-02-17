В лесу в Ивано-Франковской области задержаны вооруженные члены "Нацдружин"

Фото facebook.com/andrii.mariichyn

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области в селе Микуличин Ивано-Франковской области задержаны вооруженные представители "Национальных дружин", сообщают региональные издания.

"Дружинники" прибыли в лес возле села и едва не вступили в столкновения с местными жителями.

"16 февраля около 17:15 в полицию поступило сообщение от жителей села Микуличин о том, что в лесном массиве неизвестные люди с оружием в камуфляжной форме с эмблемами "Национальные дружины" вступили в конфликт с местными жителями, которые заблокировали им выезд", — сообщила "Курсу" инспектор сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Татьяна Иванюк.

Оказалось, что 12 человек приехали из Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области с огнестрельным оружием на двух авто. Они объяснили, что приехали для предотвращения незаконной вырубки и вывоза леса.

"Фактически нацдружинники не имеют права этого делать. Если бы они обнаружили факт нарушения, они бы должны были сообщить правоохранителям, которые должны выехать на место происшествия. А они это делали самостоятельно", — отмечают в полиции.

Депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин в Facebook сообщил, что членов "Национальных дружин" заблокировали около 200 жителей села.

"Говорят, что приехали лес охранять. Около 15 молодых людей (говорят, что студенты) с разных областей Украины. Имели при себе охотничье оружие 6шт + 1 пистолет (разрешения на оружие показали). Собралось где-то около 200 неравнодушных местных жителей, ситуация была очень накалена, чуть не дошло до побоища. В конечном итоге полиция их задержала, изъяла оружие, поехали в отдел. Открыто уголовное производство в отношении незаконного обращения с огнестрельным оружием", — написал Марийчин, который приложил фото задержанных в куртках "Национальных дружин".

Напомним, что в минувший четверг, 15 февраля, в Киеве после заседания по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова у здания Соломенского суда произошли столкновения между полицией и "Национальными дружинами", "Национальным корпусом", члены которых также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.