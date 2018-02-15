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    В Одессе силовики задержали банду киллеров из Молдовы

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    Сообщается, что преступники сделали 15 выстрелов из автомата АКС по автомобилю BMW X5, в котором ехал предприниматель, и скрылись.
    На месте задержания киллеров
    dumskaya.net

    КИЕВ, 15 фев — РИа Новости Украина. Сотрудники одесского уголовного розыска задержали группу киллеров, которые пытались убить фермера в Ренийском районе.

    Ветеран МВД Александр Ищенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветеран МВД: каждый второй во власти связан с криминалом

    Об этом сообщил начальник полиции области генерал Дмитрий Головин.

    По его словам, преступники сделали 15 выстрелов из автомата АКС по автомобилю BMW X5, в котором ехал предприниматель, и скрылись на машине Volkswagen Touareg. Потерпевший не пострадал, сообщает "Думская".

    Полиция ввела в действие план "Сирена", и уже через час оперативники обнаружили машину с двумя подозреваемыми, 1986 и 1981 годов рождения, в Затоке. Третий преступник, 1990 г.р., был задержан пограничниками на пункте пропуска «Кучурган». Все трое — граждане Республики Молдова.

    Открыто уголовное производство по части 2 ст. 15 и части 1 ст. 115 УК Украины — "покушение на умышленное убийство". Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

    По данным "Думской", пострадавший — фермер из села Котловина Ренийского района. 

    dumskaya.net
    На месте задержания киллеров

    Ранее сообщалось, что в Черкасской области 56-летняя жительница Смелы за 800 долларов заказала убийство мужа.

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