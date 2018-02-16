Почти все задержанные в Афинах украинские болельщики вышли на свободу

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Полиция Греции отпустила 17 из 18 человек, задержанных после нападения украинских болельщиков в центре Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

По сообщениям СМИ, во второй половине дня в четверг в районе Колонаки 20 украинских хулиганов – болельщиков киевского "Динамо" — напали на пятерых русских, сидевших в кафе. В стычке никто не пострадал, однако в кафе были разбиты витрины, сломаны столы и стулья. Вскоре полиция задержала 18 человек, но большинство из них были отпущены через несколько часов.

"Под стражей остался лишь один человек – гражданин Греции, поскольку у него был найден кастет, и в пятницу он предстанет перед прокурором", — сообщает агентство со ссылкой на полицейские источники.

"По словам офицера полиции, нет доказательств участия задержанных в столкновениях в кафе, и нельзя исключать, что это третья группа, которая искала украинских фанатов киевского "Динамо", чтобы напасть на них. Однако этого не произошло из-за произошедшего в кафе инцидента и быстрого вмешательства полиции", — сообщает АМНА.

Полицейские пришли к такому выводу, потому что задержанные были в основном греческими болельщиками клуба АЕК, помимо этого были двое итальянских антифашистов и белорусов.

Агентство отмечает, что подробности инцидента в кафе установить не удалось, поскольку его участники скрылись до прибытия полиции. Стычка была короткой, никто не пострадал и серьезного ущерба заведению не нанесено, сообщает агентство.

Несколько сотен украинских болельщиков прибыли в Афины на матч 1/16 финала Лиги Европы между АЕК и "Динамо" (Киев). Греческие анархисты заявили, что эти болельщики – в основном сторонники "Правого сектора" и заявили, что им не место в Греции.

Во время матча, который закончился со счетом 1:1, вдоль поля были вывешены антифашистские лозунги – "Выбросить нацистов из футбола", "Ненавижу расизм" и перечеркнутая свастика.