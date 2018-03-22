Дело Савченко: назначены дата и время судебного заседания

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежды Савченко состоится в пятницу, 23 марта, примерно в 9:00. Об этом во время брифинга сообщил адвокат нардепа Дмитрий Бугай, передает УНН.

"Генпрокурор Юрий Луценко предъявил подозрение Савченко, после этого было задержание ее в порядке статьи 208, проведен допрос, и завтра, ориентировочно на 9:00, будет заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы получили представление с приложениями, будем сейчас ночью изучать его и пытаться реагировать ", — сообщил Бугай.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".