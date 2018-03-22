В МВД считают нужным проверить Медведчука по делу Савченко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Украинская контрразведка должна проверить возможную причастность лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука к делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана о подготовке терактов, считает советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко и Рубан, планируя теракты, координировались неким "кукловодом". Он также заявил, что правоохранители "догадываются, кто этот кукловод, потому что слышат лозунги так называемого "Украинского выбора". Движение Медведчука считает заявление Луценко политическим давлением.

"Украинская контрразведка должна очень тщательно проверить возможную причастность Медведчука к участию и организации мятежа Савченко-Рубана, который предусматривал осуществление террористических актов с большим количеством жертв не только среди чиновников, но и украинских граждан. Я убежден, что без него не обошлось. Безусловно, он в переговорах не участвовал. Но поскольку и Савченко, и Рубан являются его прямыми креатурами, они неоднократно хлопали своими языками, рассыпались в дифирамбах этому, по моему убеждению, государственному предателю", — цитирует Шкиряка сайт украинского телеканала "Прямой".

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке терактов в центре Киева. Обвинения против нее появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Следователь СБУ Александр Томусяк заявил, что Савченко задержана по подозрению в попытке совершения госпереворота в составе группы по предварительному сговору. Статьи, по которым ее обвиняют, предусматривают от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.