Бондаренко: Луценко умело ударил по Савченко и Тимошенко

Анна Лаба, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Лишенную депутатской неприкосновенности Надежду Савченко задержали в зале Верховной Рады.

Утром в четверг, 22 марта, прошло заседание Регламентного комитета, где генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал список обвинений и доказательств вины народного депутата Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана. В результате комитет дал согласие на привлечение Савченко к ответственности.

Позднее, выступая в парламенте, Луценко продемонстрировал видео с доказательствами вины Савченко. Она, в свою очередь, давая пояснения с парламентской трибуны, заявила, что не намерена отдавать звезду Героя Украины.

Сотрудник СБУ вручил Савченко подозрение и зачитал ее права, предложив пройти в управление СБУ.

Задача – "откусить" голоса Тимошенко

Для украинцев ситуация с Савченко не стала откровением, они и так уже давно поняли, что происходит в политике страны: одним фарсом больше, одним – меньше. Такое мнение в комментарии РИА Новости Украина высказал политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

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"Скорее всего, мы имеем дело с технологической игрой, игрой технологов, которые, используя амбиции, используя психологическое состояние Надежды Савченко, создают искусственный противовес Юлии Тимошенко. По крайней мере, создают некоего персонажа в украинской политике, который должен забирать голоса у Тимошенко. Хоть 2-3 процента, но все-таки "откусить", – сообщил эксперт.

По его мнению, мы не увидим приговоров ни для Рубана, ни для Савченко: "вообще, здесь же важен не результат, а процесс".

Также Бондаренко прокомментировал действия депутатов, поддержавших постановления по Савченко в парламенте.

"Депутатам некуда деваться. Дело в том, что одни политические фракции боятся, чтобы их не объявили в соучастии, другие демонстрируют лояльность президенту, третьи депутаты не хотят ссориться с Луценко… По большому счету, это игра, которая предвидит, что в Верховной Раде уже и так известно, кто как будет голосовать и на какой позиции стоять", – заявил политолог.

Для Луценко же прошедшее "шоу" было настоящим бенефисом.

"Он это любит, время от времени подпитывается этим. Он как пиарщик по своей сути, как человек, который любит разные шоу, экшн и так далее, естественно, что в данной ситуации выглядел блистательно, в своем амплуа", – подытожил Кость Бондаренко.