Надежда Савченко. Справка

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада 22 марта лишила неприкосновенности депутата Надежду Савченко и дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. Савченко задержали прямо в здании парламента.

Справка

Депутат Верховной рады Украины Надежда Викторовна Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве.

После окончания школы получила специальность модельера-дизайнера.

Училась на факультете журналистики Университета "Украина".

В 2009 году окончила Харьковский университет Воздушных Сил.

Проходила службу штурманом-оператором Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Воздушных сил Украины в городе Броды (Львовская область).

Затем поступила на службу по контракту радисткой железнодорожных войск Вооруженных Сил Украины, позже подписала контракт на службу в 95-й аэромобильной бригаде в Житомире.

С 2004 по 2005 год в составе украинского миротворческого контингента принимала участие в миссии в Ираке, где прослужила шесть месяцев стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.

В 2014 году принимала участие в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца батальона "Айдар".

В июне 2014 года Савченко была задержана на территории России. Следственный комитет РФ заявил, что во время военных действий в районе Луганска Савченко, узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их украинским вооруженным формированиям. По этим координатам был произведен артиллерийский обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. После этого Савченко без документов под видом беженки пересекла границу России и была задержана при проверке документов.

По ходатайству следствия судом в отношении Савченко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2014 года, находясь под стражей в РФ, съездом партии "Батькивщина" она была выдвинута кандидатом депутаты Верховной рады Украины. При этом в списке партии Савченко значилась под №1.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду она была избрана депутатом по партийному списку.

7 ноября для регистрации народным депутатом Савченко написала рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины.

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19 ноября стало известно, что Центризбирком зарегистрировал Надежду Савченко народным депутатом, а 27 ноября она была приведена к присяге народного депутата без личного присутствия в зале парламента.

21 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области признал Савченко виновной в гибели российских журналистов. 22 марта суд приговорил ее к 22 годам заключения в колонии общего режима.

25 мая 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко. В тот же день она была освобождена из российской тюрьмы и передана Украине на основании Европейской хартии о передаче осужденных лиц.

15 декабря 2016 года Надежда Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте.

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В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которой будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства. Позднее движение "РУНА" заявило о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.

В апреле 2017 года Савченко сообщала, что ее избрали главой партии "Наступ". Также было принято решение изменить название партии на "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". 19 июля 2017 года Минюст Украины зарегистрировал партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

В парламенте Надежда Савченко делала громкие и противоречивые заявления, в 2016 году она заявила, что должна стать президентом и если украинский народ об этом попросит, то она готова.

Савченко неоднократно выступала против боевых действий в Донбассе, а также предлагала вести переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Она также выступила за легализацию торговых связей с Донбассом и не раз обвиняла власти Украины в затягивании процесса обмена пленными.

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15 марта 2018 года Рада исключила Савченко из комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. Она была задержана в здании парламента. По заявлению генерального прокурора Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия. Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Надежда Савченко была удостоена звания Героя Украины (2015), награждена украинским орденом "За мужество" 3-й степени (2014).