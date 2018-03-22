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    Политика

    Луценко объявил подозрение Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (147)

    (обновлено: )15802
    Спикер ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что генеральный прокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Надежде Савченко в присутствии ее адвоката.
    Юрий Луценко
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

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    "Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Н. Савченко подозрение в присутствии ее адвоката", — написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

    Андрей Лысенко/Facebook, 22 марта 2018

    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. По предъявленным в подозрении статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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