Луценко объявил подозрение Савченко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

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"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Н. Савченко подозрение в присутствии ее адвоката", — написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Андрей Лысенко/Facebook, 22 марта 2018

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. По предъявленным в подозрении статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.