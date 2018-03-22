Дело Савченко. Движение Медведчука заявило о давлении ГПУ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Движение "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, называет политическим давлением заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что организация может быть причастна к делу депутата Верховной Рады Надежды Савченко о подготовке терактов.

Ранее в четверг Луценко заявил, что Савченко и глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан, планируя теракты, координировались неким "кукловодом". Он также заявил, что правоохранители "догадываются, кто этот кукловод, потому что слышат лозунги так называемого "Украинского выбора".

"Политическое давление на движение "Украинский выбор", которое всегда действовало и действует в рамках правового поля (и представители правоохранительных органов это неоднократно подтверждали), преследует единственную цель: дискредитировать, устранить "Украинский выбор", — говорится в заявлении движения, опубликованном на его сайте.

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Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке терактов в центре Киева. Обвинения против нее появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Следователь СБУ Александр Томусяк заявил, что Савченко задержана по подозрению в попытке совершения госпереворота в составе группы по предварительному сговору. Статьи, по которым ее обвиняют, предусматривают от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.