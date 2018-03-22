Савченко будет ночевать в СИЗО СБУ - СМИ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В четверг народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко будет ночевать в СИЗО СБУ, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в СИЗО СБУ у Савченко будут нормальные условия.

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"Сегодня суда не будет, поэтому она останется в СИЗО", — сказал собеседник.

Генпрокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. По предъявленным в подозрении статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.