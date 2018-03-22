К делу Савченко могут привязать Семенченко и Соболева - СМИ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Ситуацией с Надеждой Савченко обязательно воспользуется власть, сделав из нее политическую технологию, чтобы запугивать электорат хаосом и дестабилизацией.

Такое мнение высказали "Стране" эксперты.

Издание сообщает, что по парламенту ходят слухи, что к делу Савченко могут попытаться привязать Семена Семенченко, Егора Соболева а также ряд других особо нелюбимых властью нардепов, слепив из всего этого "мега-заговор", по типу тех, которые "разоблачали" чекисты в СССР в 37-м году.

У Семенченко подтвердили, что о таких намерениях слышали.

"Власть давно ищет поводы расправиться с Семеном Семенченко. О том, что его могут попытаться обвинить в сговоре с Надеждой Савченко мы в курсе. Но, все это не правда", — сказал помощник нардепа с позывным "Аким" в комментарии "Стране".

Политологи также предвидят похожую картину

"Я вижу два варианта развития ситуации по Савченко. Если у прокуроров ничего не получится доказать, это будет выглядеть смешно, но это может существенно изменить политические и электоральные расклады в Украине. Если же получится доказать, это станет показательным действием для всех смутьянов и бунтовщиков, которые претендовали на статус полувооруженной оппозиции. Ситуация уже ложится в одну канву — высылка Саакашвили, ликвидация палаточного городка, расправа над Савченко. В итоге вся уличная оппозиция деморализована и дискредитована. А дальше можно будет подумать, как подзакрутить гайки", — говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Власть обязательно попытается использовать эту ситуацию для закручивания гаек. Я ожидаю усиление атак на оппозиционные партии, активистов, медиа, могут по этому делу пойти и другие депутаты, которые недостаточно лояльны или солидарны с властью", — говорит "Стране" политический эксперт Руслан Бортник.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".