ГПУ перечислила инкриминируемые Савченко уголовные статьи

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украина (ГПУ) подозревает задержанного народного депутата Надежду Савченко в совершении ряда преступлений, которые перечислены на сайте ведомства:

— сговор о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины);

— подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК Украины);

— подготовка к посягательству на жизнь президента, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК Украины);

— подготовка к террористическому акту, то есть применение оружия, совершение взрыва или иных действий, которые создавали бы опасность для жизни и здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, которые привели бы к гибели людей (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УК Украины);

Читайте также: ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко — снятие неприкосновенности и арест

— содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

— ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

"Учитывая наличие установленных рисков препятствования Н. Савченко уголовному производству, степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных правонарушений, в совершении которых она подозревается, следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ГПУ также напомнила, что к лицам, подозреваемым в перечисленных преступлениях, не применяются иные, кроме ареста, меры пресечения. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 258 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой, добавили в ведомстве.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.