наверх
22.03.201817:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Задержание Савченко. Появилась реакция Гройсмана

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (146)

    (обновлено: )720111
    Владимир Гройсман поблагодарил "Службу безопасности Украины, Вооруженным силам Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта".
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал правильным решение депутатов Верховной Рады о предоставлении разрешения на привлечение депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    УНИАН
    ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест

    Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    "Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить Службу безопасности Украины, вооруженным силам Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта. Считаю, что парламент принял адекватное решение", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twiiter.

    Владимир Гройсман/Twitter, 22 марта 2018

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Табличка образовательной организации "Британский совет" в Москве.
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире