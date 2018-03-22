Задержание Савченко. Появилась реакция Гройсмана

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал правильным решение депутатов Верховной Рады о предоставлении разрешения на привлечение депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

"Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить Службу безопасности Украины, вооруженным силам Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта. Считаю, что парламент принял адекватное решение", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twiiter.

Владимир Гройсман/Twitter, 22 марта 2018

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".