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    Комитет по Савченко: арестуют ли ее сегодня? Мнение депутата

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (118)

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    По словам члена регламентного комитета ВР, нардепа Михаила Папиева, аргументы, предоставленные главой ГПУ Юрием Луценко, явно недостаточны для задержания и ареста Надежды Савченко.
    Михаил Папиев. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Рассмотрение дела Надежды Савченко на комитете ВР по вопросам регламента еще раз показало – в государстве и власти имеются огромные проблемы, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Михаил Папиев.

    Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР рассмотрел вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Красноречивая Савченко. Заседание Регламентного комитета Рады

    "В сравнении с тем, что ожидалось, заседание комитета по Савченко прошло достаточно спокойно, – рассказал в комментарии РИА Новости Украина Михаил Папиев. – Хотя, те вещи, которые я сегодня услышал из уст генпрокурора Юрия Луценко и от Надежды Савченко подтверждают, что в нашей стране далеко не все в порядке. 

    Что до самих представлений ГПУ, то я не услышал весомых аргументов касаемо того, что Верховная Рада должна дать согласие на задержание и арест Савченко. Не было и доказательств, которые подтверждали бы, что фигурант дела избегает следствия, прячется. 

    Мы видим, что Савченко ходит и на комитет, и на допросы Службы безопасности. Так что, не совсем понятно, достаточны ли аргументы Генпрокуратуры для того, чтобы Рада должна давать согласие на задержание и арест".

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    Политик убежден, что у депутатов Верховной Рады не хватит смелости проголосовать за арест Савченко.

    "В целом, по заседанию комитета создалось впечатление, что мы находимся в каком-то сюрреалистическом зазеркалье. Прогнозировать чем закончится все это дело достаточно сложно. Вероятнее всего, Верховная Рада даст согласие на привлечение Савченко к ответственности. Что до ареста и задержания, я бы не был так уверен", — резюмировал Папиев.

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