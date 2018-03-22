"Встретились два одиночества". Семенченко отреагировал на рассказы Луценко о Савченко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Семен Семенченко прокомментировал ситуацию, что разгорелась вокруг коллеги Надежды Савченко, которую Юрий Луценко подозревает в подготовке госпереворота. Об этом на написал на своей странице в Facebook.

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"Смотрю трансляцию комитета по Савченко. Поездки на оккупированную территорию, закупки там оружия, машина сопровождения от т.н. ДНР — все это понятно i пи#……. Надо расследовать и пресекать. Только кто это будет делать? (..) Те кто за 4 года не признали войну войной, не расторгли договор о дружбе с РФ и не признали ЛДНР террористическими организациями? Тупик. Встретились "два одиночества"… ", — отметил он.

Пост Семена Семенченко в Facebook

Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп Надежда Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.