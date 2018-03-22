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    "Надя жжет глаголом". Савченко удивила откровенным признанием "о вербовке агентом СБУ"

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (118)

    (обновлено: )68020
    Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что ее пытался склонить к сексу агент СБУ. Кроме того, она рассказала, что такие попытки были по отношению к ее сестре, а также - к помощнице депутата.
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что ее пытался завербовать агент СБУ, затягивая в постель в первый день знакомства.

    О "сексуальных происшествиях" Савченко сообщила в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

    "Не получается тебя — затягивают твою сестру. Не получается сестру — затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете — у него не встал, у меня не помокрело. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", — сказала Савченко.

    Пост Кирилла Сазонова в Facebook

    Пользователи соцсети уже успели прокомментировать подобные откровения депутата.

    "Эта цитата made my day!))", — пишут в комментариях

    "Надя жжет глаголом", — также прокомментировали ее слова.

    20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

    В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

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