"Надя жжет глаголом". Савченко удивила откровенным признанием "о вербовке агентом СБУ"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что ее пытался завербовать агент СБУ, затягивая в постель в первый день знакомства.

О "сексуальных происшествиях" Савченко сообщила в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

"Не получается тебя — затягивают твою сестру. Не получается сестру — затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете — у него не встал, у меня не помокрело. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", — сказала Савченко.

Пост Кирилла Сазонова в Facebook

Пользователи соцсети уже успели прокомментировать подобные откровения депутата.

"Эта цитата made my day!))", — пишут в комментариях

"Надя жжет глаголом", — также прокомментировали ее слова.

20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

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