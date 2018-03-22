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    Савченко ждет психиатрическая экспертиза - Луценко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (125)

    (обновлено: )57815
    Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу.
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом с трибуны парламента в время рассмотрения представления на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа заявил генпрокурор Юрий Луценко.

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    "В перечне первоочередных следственных действий под пунктом 8 стоит назначение судебной медицинской экспертизы", – сказал он.

    По словам Луценко, это "снимет все вопросы" и прекратит "прикрывать злой умысел" нардепа.

    Заседание регламентного комитета Рады с участием Луценко
    Снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Онлайн

    В то же время генпрокурор подчеркнул, что не поддерживает "кампанию по оглашению Савченко психически нездоровым человеком".

    "Думаю, это один из методов защиты для ухода от уголовной ответственности", – пояснил он.

    20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

    В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

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