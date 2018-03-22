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    Политика

    Луценко рассказал, из чего Рубан планировал убить Порошенко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (125)

    (обновлено: )683011
    По данным генерального прокурора Юрия Луценко, бывший переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал покушение на президента Петра Порошенко с помощью винтовки "Топаз".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 22 марта, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал покушение на президента Петра Порошенко с помощью винтовки "Топаз". Об этом Луценко рассказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады.

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    УНИАН
    ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко - снятие неприкосновенности

    "2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, и которая производится исключительно в так называемой ДНР", – рассказал Луценко.

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    "Позже в эти же дни состоялась зафиксированная на видео оперативными службами СБУ ключевая встреча Савченко, Рубана и офицеров ВСУ. Под видео фиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания Верховной Рады с использованием полученным от боевиков ДНР оружия и взрывчатых материалов", – добавил генпрокурор.

    20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

    В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

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