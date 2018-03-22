Савченко задержана. Ее увели силовики

Скриншот с видео

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Лишенная неприкосновенности Надежда Савченко задержана в зале парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

Сотрудник СБУ вручил ей подозрение и зачитал ее права, предложив пройти в управление СБУ.

"Мы пешком пройдемся?" — спросила она у следователя, на что он ответил, что ее увезут на авто.

"Лучше – пешком", — заявила нардеп. Следователь согласился и они вышли из здания и направились в СБУ.

Утром 22 марта состоялось заседание Регламентного комитета, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал список обвинений и доказательств вины переговорщика Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко. Комитет дал свое согласие на привлечение Савченко к ответственности.

Позднее, выступая в Верховной Раде, Луценко продемонстрировал видео с доказательствами вины Савченко. Она, давая пояснения с трибуны парламента, заявила, что не намерена отдавать звезду Героя Украины.