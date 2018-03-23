"Шо, опять?". Савченко объявила голодовку

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко объявила о начале голодовки. Об этом она заявила в ходе своего выступления в Шевченковском райсуде Киева, где сейчас избирается ей мера пресечения.

Она также добавила, что не собирается покидать территорию страны.

"Потому, что я — герой Украины", — заявила она.

Савченко также рассказала, что она увидела за два года пребывания в стенах парламента.

"За два года в парламенте я поняла одну вещь: нам нужно изменение политической системы. Когда мы будем иметь инструмент отзыва депутатов, то власть будет бояться идти против народа", — добавила она.

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Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.