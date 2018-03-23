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    "Шо, опять?". Савченко объявила голодовку

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (176)

    (обновлено: )130274
    Народный депутат Надежда Савченко в ходе своего выступления в Шевченковском райсуде Киева, где сейчас избирается ей мера пресечения, объявила о голодовке.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко объявила о начале голодовки. Об этом она заявила в ходе своего выступления в Шевченковском райсуде Киева, где сейчас избирается ей мера пресечения.

    Она также добавила, что не собирается покидать территорию страны.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
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    "Потому, что я — герой Украины", — заявила она.

    Савченко также рассказала, что она увидела за два года пребывания в стенах парламента.

    "За два года в парламенте я поняла одну вещь: нам нужно изменение политической системы. Когда мы будем иметь инструмент отзыва депутатов, то власть будет бояться идти против народа", — добавила она.

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    Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

    На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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