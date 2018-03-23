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    Савченко сравнила российские и украинские СИЗО

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (171)

    (обновлено: )84571
    По словам нардепа Надежды Савченко, видеокамеры стоят так, что она не может раздеться, чтобы ее не снимали, она не может сходить в туалет, чтобы ее не снимали, "в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага".
    Канал 112 Украина на Youtube

    Украинские СИЗО хуже российских, заявила нардеп Надежда Савченко, задержанная в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной Раде.

    Избрание меры пресечения Надежде Савченко
    Видео "Радио Свобода"
    Избрание меры пресечения Надежде Савченко. Онлайн

    В пятницу Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения Савченко. Прокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца.

    "В СИЗО у меня нет ни одной зоны (места — ред.) в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага", — сказала Савченко перед заседание суда в Киеве.

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    По версии генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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