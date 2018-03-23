Меру пресечения Савченко определит судья, известный по делу Бузины

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В пятницу Шевченковский райсуд Киева определит меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко. Судьей по этому делу назначен Евгений Сидоров, который рассматривает резонансное дело об убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщает "112 Украина".

Адвокаты Надежды Савченко накануне назвали ее задержание незаконным и отказались комментировать ее допрос в управлении Службы безопасности Украины.

Утром в пятницу, 23 марта, Шевченковский суд Киева сообщил, что получил ходатайство об избрании меры пресечения Надежде Савченко. По последним данным, заседание суда начнется ориентировочно в 11.00 23 марта.

Савченко предъявляются обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, Генеральная прокуратура уже передала в суд материалы по делу Савченко.