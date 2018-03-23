Арест Савченко еще скажется на имидже Украины - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Надежда Савченко была для украинцев национальным героем, до тех пор, пока люди не увидели ее в живую, считает нардеп от группы "Воля народа" Сергей Лабазюк.

Верховная Рада Украины проголосовала за привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат, за разрешение на задержание — 277 депутатов, и за разрешение на арест — 268 народных избранников.

"Савченко была для украинцев героем, пока они ее не увидели в живую", — говорит депутат. "Лично я, человек, который искренне переживал за нее и слышал, что она чуть ли не умирает в тюрьме из-за голодовки, представлял увидеть измученную, уставшую, больную женщину. Но когда она впервые вошла в зал заседаний Верховной Рады, я увидел халеную женщину, с хорошими формами, по ней было явно видно, что она не голодала. Уже тогда закралась мысль, а не шоу ли это, которое кому-то нужно внутри Украины, или за ее пределами. Дальнейшее поведение Савченко уж точно не отвечало адекватности. Это, как минимум, не нормальное поведение человека, тем более, парламентария. То, что мы услышали из уст генерального прокурора — это, по сути, жирная точка всей этой истории".

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Депутат отметил, что в современной Украине можно из кого-угодно сделать героя, а спустя время превратить его во врага народа.

"Героя из Савченко мы уже сделали, а вот врага я бы не спешил делать. Я бы не стал наперед, хотя видеоролики от ГПУ — достаточно весомое доказательство. Савченко говорит, что играла роль, но я в это не верю. Возможно, для рядовой украинец и хотел бы подорвать Верховную Раду со всеми депутатами, но все-таки история с Савченко — это серьезные вещи. Это точно преступление, за которое надо будет отвечать, но только в том случае, если это будет доказано", — считает политик.

По его мнению, история с Надеждой Савченко крайне негативно скажется на имидже государства.

"Это большой минус для Украины. Это уже не проблема Савченко, а проблема государства. На Западе вряд ли поймут, что мы сначала сделали из человека героя, а потом выяснилось, что он — далеко не герой", — резюмировал депутат.