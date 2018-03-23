Шевченковский суд получил ходатайство на арест Савченко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковский райсуд Киева утром в пятницу поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура передала в суд материалы по делу Савченко и что заседание может состояться в 9.00 утра 23 марта.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. — подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 ", — говорится в сообщении суда на странице Facebook.

О времени и месте рассмотрения указанного ходатайства обещают сообщить позже.

Журналисты, которые присутствуют в здании суда сообщают, что представители СМИ начали собираться у здания суда с 6 часов утра. По последней информации, заседание суда начнется около 11.00-12.00.

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Накануне, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Она была задержана силовиками в здании Рады и прошла с ними в киевское управление СБУ.