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    Шевченковский суд получил ходатайство на арест Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (167)

    (обновлено: )33012
    Шевченковский суд сообщил, что получил ходатайство об избрании меры пресечения Надежде Савченко. По последним данным, заседание суда начнется ориентировочно в 11.00-12.00 23 марта.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковский райсуд Киева утром в пятницу поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

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    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура передала в суд материалы по делу Савченко и что заседание может состояться в 9.00 утра 23 марта.

    "На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. — подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 ", — говорится в сообщении суда на странице Facebook.

    О времени и месте рассмотрения указанного ходатайства обещают сообщить позже.

    Журналисты, которые присутствуют в здании суда сообщают, что представители СМИ начали собираться у здания суда с 6 часов утра. По последней информации, заседание суда начнется около 11.00-12.00.

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    Накануне, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Она была задержана силовиками в здании Рады и прошла с ними в киевское управление СБУ.

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