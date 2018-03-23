Савченко до обвинений в терроризме. Как Украина боролась за "героя"

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. Суд по избранию меры пресечения Савченко назначен на утро пятницы, 23 марта. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тем не менее Надежда Савченко все еще остается народным депутатом и имеет звание "Герой Украины".

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РИА Новости Украина предлагает вспомнить время, когда борьба за освобождение Савченко, которая заочно прошла в Раду под первым номером партии Юлии Тимошенко "ВО "Батькивщина", была не просто трендом, а, пожалуй, государственной программой. Тогда большинство политиков и многие известные люди, причем не только в Украине, как могли поддерживали "российскую узницу", а хэштэг #FreeSavchenko был хорошим вкусом и признаком патриотизма.

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Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину, где президент Петр Порошенко вскоре вручил ей звание героя.