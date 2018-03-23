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    Фотоленты

    Савченко до обвинений в терроризме. Как Украина боролась за "героя"

    (обновлено: )63950
    Радикал Игорь Мосийчук до похудения в футболке за Савченко
    В Полтаве жители города поздравили с днем рождения Надежду Савченко торжественным митингом
    Пикет российского посольства в Харькове
    Пикет российского посольства в Харькове
    Акция Международного консультативного совета в поддержку Надежды Савченко
    Акция железнодорожников в поддержку Савченко
    Акция железнодорожников в поддержку Савченко
    Акция на Майдане в поддержку Савченко
    Женщины принимают участие в митинге, требуя освобождения украинки Надежды Савченко в Киеве
    Акция Free Savchenko у посольства РФ в Киеве
    Надежда Савченко на заседании суда в Ростовской области
    Сестра и мать Надежды Савченко в компании президента Петра Порошенко
    Возвращение Надежды Савченко в Украину. Ирина Геращенко и Святослав Цеголко
    Юлия Тимошенко и мать Надежды Савченко
    Надежда Савченко вернулась в Украину
    Надежда Савченко в аэропорту Киева
    Надежда Савченко и Юлия Тимошенко - первая личная встреча
    Надежда Савченко в Администрации президента после вручения ей звания Герой Украины
    Надежда Савченко и Мустафа Джемилев
    Надежда Савченко и радикал Андрей Лозовой. Сейчас нардепа явно недолюбливают друг друга
    Надежда Савченко за трибуной в Верховной Раде
    Место Надежды Савченко в Верховной Раде
    Радикал Игорь Мосийчук до похудения в футболке за Савченко
    "Радикал" Игорь Мосийчук до похудения в футболке "за Савченко"
    Facebook
    В Полтаве жители города поздравили с днем рождения Надежду Савченко торжественным митингом
    В Полтаве жители города поздравили с днем рождения Надежду Савченко торжественным митингом
    tribuna.pl.ua
    Пикет российского посольства в Харькове
    Пикет российского посольства в Харькове
    kharkov.dozor.ua
    Пикет российского посольства в Харькове
    Пикет российского посольства в Харькове
    kharkov.dozor.ua
    Акция Международного консультативного совета в поддержку Надежды Савченко
    Акция Международного консультативного совета в поддержку Надежды Савченко
    Сайт президента Украины
    Акция железнодорожников в поддержку Савченко
    Акция железнодорожников в поддержку Савченко.
    Украинское фото
    Акция железнодорожников в поддержку Савченко
    Акция железнодорожников в поддержку Савченко.
    Украинское фото
    Акция на Майдане в поддержку Савченко
    Акция на Майдане в поддержку Савченко.
    Фото со страницы Hromadske.TV в Twitter
    Женщины принимают участие в митинге, требуя освобождения украинки Надежды Савченко в Киеве
    Женщины принимают участие в митинге, требуя освобождения украинки Надежды Савченко в Киеве.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Акция Free Savchenko у посольства РФ в Киеве
    Акция "Free Savchenko" у посольства РФ в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда Савченко на заседании суда в Ростовской области
    Надежда Савченко на заседании суда в Ростовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сестра и мать Надежды Савченко в компании президента Петра Порошенко
    Сестра и мать Надежды Савченко в компании президента Петра Порошенко
    Фото со страницы Ирины Геращенко в Facebook
    Возвращение Надежды Савченко в Украину. Ирина Геращенко и Святослав Цеголко
    Возвращение Надежды Савченко в Украину. Ирина Геращенко и Святослав Цеголко
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Юлия Тимошенко и мать Надежды Савченко
    Юлия Тимошенко и мать Надежды Савченко
    Twitter @sodel_vlad
    Надежда Савченко вернулась в Украину
    Надежда Савченко вернулась в Украину
    Twitter Влада Соделя
    Надежда Савченко в аэропорту Киева
    Надежда Савченко в аэропорту Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Надежда Савченко и Юлия Тимошенко - первая личная встреча
    Надежда Савченко и Юлия Тимошенко - первая личная встреча
    Fаcebook ВО "Батьківщина"
    Надежда Савченко в Администрации президента после вручения ей звания Герой Украины
    Надежда Савченко в Администрации президента после вручения ей звания "Герой Украины"
    РИА Новости Украина
    Надежда Савченко и Мустафа Джемилев
    Надежда Савченко и Мустафа Джемилев
    Украинское фото
    Надежда Савченко и радикал Андрей Лозовой. Сейчас нардепа явно недолюбливают друг друга
    Надежда Савченко и "радикал" Андрей Лозовой. Сейчас нардепа явно недолюбливают друг друга
    Украинское фото
    Надежда Савченко за трибуной в Верховной Раде
    Надежда Савченко за трибуной в Верховной Раде
    @IvanKrulko
    Место Надежды Савченко в Верховной Раде
    Место Надежды Савченко в Верховной Раде
    Подробности

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    "Радикал" Игорь Мосийчук до похудения в футболке "за Савченко"

    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. Суд по избранию меры пресечения Савченко назначен на утро пятницы, 23 марта. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

    День с Надеждой Савченко. Видео
    Канал на Youtube Громадське Телебачення
    Один день Надежды Савченко. Что делала нардеп до задержания

    Тем не менее Надежда Савченко все еще остается народным депутатом и имеет звание "Герой Украины". 

     Смотрите также: Изгнание из "рая", или Один день из жизни Нади. Лучшие фотожабы

    РИА Новости Украина предлагает вспомнить время, когда борьба за освобождение Савченко, которая заочно прошла в Раду под первым номером партии Юлии Тимошенко "ВО "Батькивщина", была не просто трендом, а, пожалуй, государственной программой. Тогда большинство политиков и многие известные люди, причем не только в Украине, как могли поддерживали "российскую узницу", а хэштэг #FreeSavchenko был хорошим вкусом и признаком патриотизма. 

    Читайте также: Сюр под названием "дело Савченко"

    Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину, где президент Петр Порошенко вскоре вручил ей звание героя. 

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