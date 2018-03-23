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    Киев

    Дело Савченко: суд охраняют десятки правоохранителей

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (167)

    (обновлено: )18303
    Как передают СМИ, около 10 правоохранителей при амуниции находятся под стенами суда и еще до двадцати - в помещении.
    Суд, где будут слушать дело Савченко, охраняют десятки правоохранителей
    УНН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 23 марта, здание Шевченковского районного суда Киева, где сегодня ожидается избрание меры пресечения нардепу Надежде Савченко, охраняют около трех десятков правоохранителей, передает корреспондент УНН.

    УНН
    Суд, где будут слушать дело Савченко, охраняют десятки правоохранителей

    Сообщается, что около 10 правоохранителей при амуниции находятся под стенами суда и еще до двадцати — в помещении.

    ранее стало известно, что в Шевченковский райсуд Киева утром в пятницу поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

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