Крепкий запах гранат. Надежда Савченко остается Героем

Роман Степняк

В парламенте пахло гранатами. С самого утра в Раду их занесла народный депутат Надежда Савченко. На заседании регламентного комитета парламента они стали аргументом в полемике нардепа с Генеральным прокурором Юрием Луценко. Выслушивая громкие обвинения о планируемом террористическом акте, Надежда время от времени прерывала спич прокурора колкими репликами: "Могу поделиться. А может, метнуть?".

Прогулка от Рады к СИЗО

Гранаты были не те, о которых говорил Луценко. Безобидные восточные фрукты на этот раз стали домашней заготовкой Савченко, да и само ее поведение представлялось отнюдь не спонтанным. Во второй раз Савченко поразила хорошо продуманной креативностью через несколько часов уже в ходе пленарного заседания. В отличие от Юрия Луценка, который, зачитывая представления о лишении депутатской прикосновенности и задержании Савченко, так и не мог скрыть волнения и тревоги, подозреваемая вела себя развязано и вызывающе. И чем больше багровело лицо прокурора, тем увереннее подступала к трибуне подозреваемая.

Фото Facebook Ольги Черваковой Юрий Луценко и Надежда Савченко в Верховной Раде 22 марта

Покаянного слова, которое могло бы сменить депутатский гнев на милость, у Надежды не получилось. Она очень хорошо вписалась в предложенный сценарий игры и несколькими удачными мазками повернула его в свою сторону. С трибуны, жонглируя своим уже ставшим фирменным "щас всретися", она произнесла весьма продуманный спич: "Нет, не предам народ Украины! Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины".

Можно, конечно, обсуждать уровень вменяемости Савченко, но вела она себя как достаточно грамотный, хотя и необычный политик с неограниченными претензиями на роль лидера оппозиции. Неотесанного, эмоционального и вспыльчивого, не совсем адекватного, но вполне вписывающегося в уродливую систему отечественного истеблишмента.

Покидая площадь перед Верховной Радой и тепло попрощавшись с матерью и сестрой (что тоже следует отнести не столько к удачному стечению обстоятельств, но расценивать как продуманный пиар-ход), Савченко еще раз поставила на колени представителей власти. После официального предъявления подозрения, что при выходе из здания с уже знаменитым куполом сделал сотрудник СБУ, по всем существующим правилам подозреваемая должна следовать указаниям правоохранителей.

Надежда продолжала диктовать свою волю и предложила проделать путь от Рады к следственному изолятору пешком, собирая за собой колонну сторонников и просто зевак. Таким образом она лишний раз подчеркнула свою неуязвимость и некоторое превосходство.

Мистический день

Все произошло вчера, 22 марта 2018 года. Ровно два года назад, 22 марта 2016 года в России Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы по весьма сходным статьям. Кампания по ее вызволению из "застенков Мордора" приобрела необычайный размах. Депутаты отечественного парламента практически в полном составе надели белые футболки с надписью "Свободу Надежде Савченко", выполненной в традиционном стиле партии "Батькивщина". Некоторые из особо габаритных парламентариев с трудом влезали в фуфайки, но свою солидарность с мученицей за национальную идею вместе с собственными физическими изъянами демонстрировали на всю страну.

РИА Новости Украина Оглашение приговора Надежде Савченко

К борьбе за освобождение Савченко подключились европейские парламентарии, украинские лозунги были переведены на европейские языки, в высоких евробюрократических кабинетах писались мудреные резолюции. Лучшие адвокаты считали за честь представлять интересы узницы и добиваться высшей справедливости. А когда она, справедливость, все-таки наступила, и российский президент помиловал узницу, Петр Порошенко отправил за ней президентский лайнер.

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Бузить Надежда стала еще в самолете, но это списывалось на последствия "российской каторги".

В аэропорту "Борисполь" она разулась и ступила босой на бетон: все восхищались и связывали этот поступок с неподдельной связью с родной землей, не замечая таких мелочей, что бетон – это все-таки не земля.

Президент отложил все дела и тут же принял ее на Банковой, произнес теплую речь и вручил звезду Героя Украины. Ту самую, которую два года спустя Надежда пообещала никому не отдавать, а самого президента и весь парламент по словам Юрия Луценко, расстрелять из минометов, взорвать гранатами, а оставшихся в живых добить прикладами: "У следствия есть бесспорные доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале Верховной Рады, минометами обрушив купол и добивая нардепов автоматами".

Украинское фото Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко

"Железная леди"

Что же все-таки случилось 22 марта? Можно предположить, что началась предвыборная президентская кампания. Очень рискованная и необычная.

Если изучить динамику популярности президента и ведущих политических партий, то нетрудно прийти к выводу, что выиграть любые выборы, делая ставку на повышение рейтинга кандидатов, практически нереально, практически все мало-мальски известные политики балансируют на грани однозначных цифр. У лидеров политических партий напрочь отсутствует позитивная повестка дня. Экономика находится в плачевном состоянии. Безвиз уже не радует большинство населения. Страна скатывается в 90-е годы, коррупция зашкаливает.

Выборы, конечно, можно сорвать, организовав военное положение, но это далеко не выход. В этой ситуации, вполне вероятно, на Банковой решили делать президентскую кампанию на отрицательной повестке дня. Под видом борьбы с мнимым терроризмом, зажимая всякое инакомыслие.

Дискредитировать возможных противников. Первым номером в этом списке для Петра Порошенко является Юлия Тимошенко. Савченко шла на выборы под первым номером в "Батькивщине", а весь негатив, раздобытый и придуманный против нее, должен лечь тенью на имидж "железной леди".

Но железной оказалась не та "леди". Войдя 22 марта в здание под куполом в качестве не совсем адекватного и подозреваемого в намерениях совершить крупномасштабный террористический акт, Надежда Савченко вышла из зала потенциальным национальным лидером. Да, не совсем вменяемым. Плохо образованным. Не отдающим отчет в своих поступках. Но таким, каким ее слепило общество.

Надежда отправилась в следственный изолятор, а в парламенте остался запах гранат. Крепкий запах гранат.