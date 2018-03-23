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    Савченко планировала покушения на Авакова и Турчинова – прокурор

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (171)

    (обновлено: )5601
    Как отметил прокурор, Надежда Савченко планировала покушения на высшее руководство государства, в том числе на президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко планировала покушения на высшее руководство государства, в том числе на президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других. Об этом во время судебного заседания по избранию Савченко меры пресечения заявил прокурор Александр Банник.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
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    "Во время пребывания президента Украины, народных депутатов Украины, премьер-министра Украины, членов Кабинета министров Украины, государственных и общественных деятелей на заседании ВРУ с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел здания в правительственном квартале в Киеве. А именно ВРУ здания по адресу ул. Грушевского, 5, здания АП по адресу ул. Банковая, 11, жилых домов, расположенных на указанных и прилегающих улицах. Одновременно с этим с использованием гранат осуществить взрыв внутри здания ВРУ по адресу ул. Грушевского, 5, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить указанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании ВРУ, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, совершать действия по пресечению террористического акта. В ночное время суток осуществить вооруженный захват и удержание здания ВРУ по адресу ул. Грушевского, 5, чем препятствовать деятельности ВРУ. При этом, применяя огнестрельное оружие и взрывные устройства, убить сотрудников правоохранительных органов, которые будут охранять указанное здание. Одновременно с использованием гранатометов, минометов, огнестрельного оружия, взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на помещение и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности президента Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других общественных и государственных деятелей с целью противоправного лишения их жизни", – отметил прокурор.

    Савченко предъявляются обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, Генеральная прокуратура уже передала в суд материалы по делу Савченко.

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