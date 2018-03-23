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    Суд позволил Савченко покинуть стеклянный бокс

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (171)

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    Согласно решению судьи по делу Евгения Сидорова, Савченко предоставили разрешение находиться за пределами стеклянной кабины, рядом с защитниками, в зале суда на время проведения заседания.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева разрешил нардепу Надежде Савченко покинуть стеклянную кабину для подозреваемых и находиться рядом с защитниками во время рассмотрения ходатайства о ее аресте, передает корреспондент РИА Новости.

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    Ранее в пятницу суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

    "Предоставить разрешение Савченко находиться за пределами стеклянной кабины, рядом с защитниками, в зале суда на время проведения заседания в рамках рассмотрения данного ходатайства (об избрании меры пресечения — ред.)", — сказал судья по делу Евгений Сидоров.

    После этого Савченко покинула стеклянную кабину и села рядом с адвокатами.

    По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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