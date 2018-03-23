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    "Шоу продолжается". Суд определяет меру пресечения Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (171)

    (обновлено: )8102
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина

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    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

    В Шевченковском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нардепу Надежде Савченко разрешили покинуть бокс для задержанных.

    Соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Евгений Сидоров. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защитников Сваченко и разрешил ей сесть рядом с адвокатами за стол.

    Смотрите также: Избрание меры пресечения Надежде Савченко. Онлайн

    Ранее в пятницу суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

    После этого Савченко покинула стеклянную кабину и села рядом с адвокатами.

    По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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