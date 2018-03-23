Опубликованы фото, как Савченко и Рубан сжигали документы под Радой

Фото glavcom.ua

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Опубликованы фотографии народного депутата Надежды Савченко и переговорщика, руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана во время тайной встречи у Верховной Рады.

Накануне, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Она была задержана силовиками в здании Рады и прошла с ними в киевское управление СБУ. Савченко вместе с Рубаном обвиняются в подготовке масштабного теракта против руководителей государства, в том числе против Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсена Авакова.

Издание "Главком" опубликовало снимки, которые были переданы журналистам киевлянами, которые случайно сделали фото Савченко и Рубана во время свадебной фотосессии. На фото видно, что депутат и переговорщик весной 2017 года сожгли какие-то бумаги на смотровой площадке, которая расположена неподалеку от Верховной Рады.

Фото glavcom.ua Архивное фото Надежды Савченко и Владимира Рубана в 2017 году неподалеку от Верховной Рады

"Парочка жгла документы и растирала пепел", — рассказали свидетели встречи Савченко и Рубана. После этого нынешние обвиняемые ушли вместе по аллее.

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