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    Опубликованы фото, как Савченко и Рубан сжигали документы под Радой

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (176)

    (обновлено: )60111
    Случайные свидетели встречи Надежды Савченко и Владимира Рубана весной 2017 года передали ранее неизвестные снимки в СМИ. На фото видно, как Савченко и Рубан сжигают какие-то бумаги, а потом уходят вместе.
    Надежда Савченко и Владимир Рубан сжигают неизвестные бумаги на смотровой площадке возле Верховной Рады
    Фото glavcom.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Опубликованы фотографии народного депутата Надежды Савченко и переговорщика, руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана во время тайной встречи у Верховной Рады.

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    Накануне, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Она была задержана силовиками в здании Рады и прошла с ними в киевское управление СБУ. Савченко вместе с Рубаном обвиняются в подготовке масштабного теракта против руководителей государства, в том числе против Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсена Авакова.

    Издание "Главком" опубликовало снимки, которые были переданы журналистам киевлянами, которые случайно сделали фото Савченко и Рубана во время свадебной фотосессии. На фото видно, что депутат и переговорщик весной 2017 года сожгли какие-то бумаги на смотровой площадке, которая расположена неподалеку от Верховной Рады.

    Фото glavcom.ua
    Архивное фото Надежды Савченко и Владимира Рубана в 2017 году неподалеку от Верховной Рады

    "Парочка жгла документы и растирала пепел", — рассказали свидетели встречи Савченко и Рубана. После этого нынешние обвиняемые ушли вместе по аллее.

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