Контактная группа по Донбассу обсудит в среду обмен пленными

Anatolii STEPANOV / AFP

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсудит в среду в Минске обмен пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Она сообщила, что в понедельник обсудила с президентом Украины Петром Порошенко вопросы освобождения пленных в Донбассе и возвращения осужденных в РФ украинцев.

"Мы стремимся, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, и будем говорить об этом на гуманитарной группе в Минске 4 апреля", — написала Геращенко в Facebook.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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