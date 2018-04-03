наверх
03.04.201811:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Контактная группа по Донбассу обсудит в среду обмен пленными

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (449)

    (обновлено: )29
    Ирина Геращенко сообщила, что в понедельник обсудила с президентом Украины Петром Порошенко вопросы освобождения пленных в Донбассе и возвращения осужденных в РФ украинцев.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсудит в среду в Минске обмен пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

    Порошенко и Могерини
    @petroporoshenko
    Могерини и Порошенко по миротворцам для Донбасса: чего ждать на самом деле

    Она сообщила, что в понедельник обсудила с президентом Украины Петром Порошенко вопросы освобождения пленных в Донбассе и возвращения осужденных в РФ украинцев.

    "Мы стремимся, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, и будем говорить об этом на гуманитарной группе в Минске 4 апреля", — написала Геращенко в Facebook.

    В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

    Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой

    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Марш националистов по центру Киева
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Сайт "Миротворец"
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ