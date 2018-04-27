Освобожденным из плена жителям Донецкой области дадут по 50 тыс грн

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Четырнадцать жителей Донецкой области, которые в декабре 2017 года были освобождены из плена, в пятницу получат по 50 тысяч гривен помощи из областного бюджета, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно.

"По 50 тысяч гривен единовременного пособия из областного бюджета получат 14 жителей Донецкой области, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и зарегистрировались на территории области", — написал Жебривский в Facebook.

По его словам, в области была создана рабочая группа, которая разработала механизм и порядок предоставления материальной помощи. Он сообщил, что деньги перечислят на счета жителей области в пятницу.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.