ДНР предлагает Киеву провести обмен пленными по новой формуле

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы провести обмен пленными с Киевом по формуле "80 на 14", заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"На данный момент есть четкое число — 80 человек, которые установлены нами на территории Украины, и 14 человек, которые установлены на нашей территории. Мы не видим никаких препятствий для обмена данных людей… Мы готовы пойти на этот шаг, чтобы поменять установленных на установленных и дальше продолжать работу в том режиме, в котором работаем уже четыре года",- сказала Морозова.

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В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. В Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена