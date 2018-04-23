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    Политика

    ДНР предлагает Киеву провести обмен пленными по новой формуле

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (450)

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    Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что "на данный момент есть четкое число - 80 человек, которые установлены нами на территории Украины, и 14 человек, которые установлены на нашей территории".
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: к обмену пленными готовы, но...
    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы провести обмен пленными с Киевом по формуле "80 на 14", заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

    "На данный момент есть четкое число — 80 человек, которые установлены нами на территории Украины, и 14 человек, которые установлены на нашей территории. Мы не видим никаких препятствий для обмена данных людей… Мы готовы пойти на этот шаг, чтобы поменять установленных на установленных и дальше продолжать работу в том режиме, в котором работаем уже четыре года",- сказала Морозова.

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    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. В Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена

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