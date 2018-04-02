Геращенко напомнила Кабмину о деньгах для освобожденных пленных

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко направила в Кабмин два запроса относительно невыполнения правительством решения о предоставлении денежной помощи освобожденным из плена украинцам.

"Как уполномоченный президента по мирному урегулированию, я направила уже два запроса в Кабмин о невыполнении Кабмином их же обязательств, их инициативы по выплате 100000 гривен освобожденным заложникам. И по моей информации, там были определенные преграды относительно списков и так далее. Я знаю, что СБУ предоставила уже соответствующие списки Министерству социальной политики, и я считаю, что этот вопрос должен быть закрыт", — цитирует Укринформ Геращенко.

По словам Геращенко, что в правительстве необходимо на уровне вице-премьеров координировать тему украинских заложников, политзаключенных и пропавших без вести.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о возможном освобождении украинских пленных в течение трех месяцев после выборов президента РФ.