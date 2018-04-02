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    Геращенко напомнила Кабмину о деньгах для освобожденных пленных

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    По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, ранее были определенные преграды относительно списков и так далее, но сейчас этого уже нет.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко направила в Кабмин два запроса относительно невыполнения правительством решения о предоставлении денежной помощи освобожденным из плена украинцам.

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    "Как уполномоченный президента по мирному урегулированию, я направила уже два запроса в Кабмин о невыполнении Кабмином их же обязательств, их инициативы по выплате 100000 гривен освобожденным заложникам. И по моей информации, там были определенные преграды относительно списков и так далее. Я знаю, что СБУ предоставила уже соответствующие списки Министерству социальной политики, и я считаю, что этот вопрос должен быть закрыт", — цитирует Укринформ Геращенко.

    По словам Геращенко, что в правительстве необходимо на уровне вице-премьеров координировать тему украинских заложников, политзаключенных и пропавших без вести.

    Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о возможном освобождении украинских пленных в течение трех месяцев после выборов президента РФ.

     

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