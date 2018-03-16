Донбасс: к обмену пленными готовы, но...

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике требуют от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на подконтрольной ей территории. Киев готов провести новый обмен, однако количество передаваемых пленных еще предстоит согласовать, так как украинская сторона подтверждает наличие лишь 81 пленного. Об этом накануне заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель республики в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Дарья Морозова.

"Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются. Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. Если человеку импонирует украинская сторона, и он об этом высказывается, мы за это не сажаем. Каждый имеет на это право, если он действует в рамках закона. В этом наша позиция принципиально отличается от украинской позиции. Последний случай, когда СБУ задержала 69-летнего мужчину, который выехал из Донбасса для покупки удочки, говорит о многом. Украинские силовики зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии. Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену", – сообщили в пресс-службе Дарьи Морозовой.

twitter.com/radiosvoboda Подготовка к обмену военнопленными

В то же время в офисе омбудсмена самопровозглашенной ДНР подчеркнули, что обмен по принципу "всех на всех" не состоится, пока киевские власти не примут соответствующего закона об амнистии, как того требуют Минские договоренности. В Донецке в очередной раз призывают Киев выполнять Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, в одном из пунктов которых четко прописана необходимость "обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имеющими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

В Донецке настаивают на том, что украинские силовики должны перестать преследовать гражданское население Донбасса по политическим причинам, а также соблюдать взятые на себя обязательства по прекращению огня. Одним из главных условий в ДНР по-прежнему считают установление прямого, лишенного воинственной риторики диалога между Киевом и республиками Донбасса. В противном случае установить доверие между обеими сторонами не получится, процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта будет обречен на провал. По мнению представителей самопровозглашенных республик Донбасса, несмотря на имеющиеся условия для скорейшего прекращения войны, украинские власти, к сожалению, всячески стараются избежать мирных инициатив и не желают разрешить конфликт политико-дипломатическим путем.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела в Донецкой области

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"Несмотря на имеющиеся условия для скорейшего разрешения конфликта, представители Киева прилагают все усилия для достижения обратного результата – максимального затягивания переговорного процесса и конфликта в Донбассе. На сегодняшнем заседании в очередной раз подтвердилось, что без согласования формулы Штайнмайера и без понимания, когда полноценно вступит в силу закон об особом статусе Донбасса, двигаться вперед по другим политическим вопросам не представляется возможным…", – считают в МИД самопровозглашенной ДНР.

Отметим, что с 5 марта в Донбассе действует так называемое "весеннее перемирие". Договоренность о прекращении огня была достигнута в начале марта в Минске в ходе очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию. Однако практически сразу после подписания документа на фронте произошли новые перестрелки, которые не прекращаются и сегодня.

Так, по данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики украинская армия с момента вступления в силу нового перемирия выпустила по ДНР порядка одной тонны различных боеприпасов из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии. В то же время о систематических нарушениях режима прекращения огня заявляли и украинские военнослужащие. За минувшие десять дней практически ежедневно в ЛДНР и Киеве сообщали о новых обстрелах мирных территорий и позиций военных, в результате которых были новые жертвы и разрушения в прифронтовых городах и поселках Донбасса. Все так же неспокойно в окрестностях Донецка, Горловки, Докучаевска, между Авдеевкой и Ясиноватой, а также на южном участке фронта в Новоазовском районе.

Спустя две недели после подписания "абсолютного" перемирия участники переговоров от ЛДНР и Киева анонсировали очередное, так называемое "Пасхальное перемирие" в преддверии праздника Воскресения Христова. Известно, что ДНР уже обратилась к представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в проведении видеоконференции Контактной группы для согласования в Донбассе режима тишины. Приведет ли новое "всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное прекращение огня" к деэскалации конфликта – ответ достаточно предсказуем.