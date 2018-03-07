Обмен пленными. Глава ДНР обвинил Киев в передаче 15 агентов СБУ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Киев в рамках обмена вместо пленных передал самопровозглашенной республике 15 агентов Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА Новости.

"Не все (пленные, возвращенные Киевом в рамках обмена — Ред.) прошли проверку: 15 человек, которых проверяли, являлись агентами СБУ… некоторых специально прислали сюда", — сказал Захарченко.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.