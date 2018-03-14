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    Общество

    ДНР настаивает на обмене пленными по формуле "всех на всех"

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    В самопроволаглашенной ДНР отметили, что позиция республик в отношении процесса обмена пленными остается неизменной – против деления заключенных на категории.
    Украинские пленные во время обмена пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости Украина. Обмен пленными должен проводиться по формуле "всех на всех", деление удерживаемых лиц на категории неприемлемо, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

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    @petroporoshenko
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    "Позиция республик в отношении процесса обмена пленными остается неизменной – мы против деления заключенных на категории. Обмен должен осуществляться по формуле "всех на всех", как это и прописано в Комплексе мер по реализации минских соглашений", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

     

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