Порошенко: в обмене пленными отсутствует прогресс

Скриншот с видео

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил об отсутствии прогресса в освобождении заложников на Донбассе в течение более, чем двух с половиной месяцев. Об этом Порошенко заявил на брифинге с вице-президентом Европейской Комиссии – высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Считаю, что надо сделать более значимую роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе. Мы сегодня вопрос заложников также обсуждали с госпожой вице-президентом и мы видим, что после очевидного успеха, который мы наблюдали в декабре, когда удалось освободить 74 украинских заложника, мы снова более, чем 2,5 месяца не имеем прогресса, несмотря на совершенно конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне. И это касается как заложников, которых незаконно удерживают на оккупированной территории, так и политических заложников, которые содержатся в тюрьмах РФ", — заявил Порошенко.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключали.